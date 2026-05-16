Una nuova ambulanza per la Croce rossa della Spezia, De Angelis: “Parco mezzi efficiente è una garanzia per la comunità”

Nel corso del 2025 la Croce rossa della Spezia ha effettuato complessivamente 13.369 servizi sanitari in ambulanza, percorrendo in totale 232.072 chilometri tra emergenze e trasporti sanitari. Una richiesta di copertura che necessita di mezzi adeguati, sempre pronti e un parco mezzi all’altezza. Da qui parte la presentazione e l’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce rossa della Spezia che sarà in convenzione con il 118. Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina in piazza Mentana. All’iniziativa erano presenti volontari e operatori della Croce Rossa, il presidente dell’associazione Luigi De Angelis e il direttore del 118 Fabio Ferrari. Nel corso della mattinata i soccorritori della Croce Rossa hanno anche eseguito una simulazione di un intervento di soccorso aperta al pubblico.

Il nuovo mezzo entrerà a far parte del parco veicoli utilizzato quotidianamente dai soccorritori CRI per garantire assistenza e interventi sul territorio spezzino. La nuova ambulanza è dotata di attrezzature e tecnologie di ultima generazione pensate per garantire elevati standard operativi durante gli interventi di emergenza-urgenza. Un mezzo che andrà a rafforzare ulteriormente la capacità di risposta della Croce Rossa della Spezia nei servizi sanitari rivolti alla comunità. “Investire nel costante aggiornamento del parco mezzi significa investire nella sicurezza dei pazienti, nella qualità del soccorso e nelle condizioni operative dei nostri volontari – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Ogni giorno i nostri soccorritori operano sul territorio per garantire assistenza e risposte tempestive alle emergenze: poter contare su mezzi moderni e attrezzati è fondamentale per continuare a offrire un servizio efficiente e all’altezza delle esigenze della comunità”.

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