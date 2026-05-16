Varazze attende le Frecce Tricolori: inaugurato il Villaggio dell’Aeronautica

Varazze. Ha aperto i battenti questa mattina il Villaggio Air Show 2026 su piazzale De Gasperi. Molte le curiosità del Villaggio dell’Aeronautica, tra queste il simulatore di volo e il visore 3d.

Sono già moltissime le presenze in città nel giorno che precede il grande Air Show. Arrivate a Varazze anche le Farfalle Azzurre, gruppo olimpionico di ginnastica ritmica che si esibirà oggi pomeriggio, sabato 16 maggio, al Palazzetto dello Sport, alle 17. Al termine dell’esibizione saranno intervistate dalla giornalista di Rai Sport, Sabrina Gandolfi. Dopodiché sarà loro consegnato il premio “Città delle Donne”.

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