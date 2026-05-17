A Castelnuovo “Tre autrici nel borgo” con Lidia Ravera, Sandra Petrignani ed Eleonora Marangoni

Dal 29 al 31 maggio il borgo storico di Castelnuovo Magra si trasformerà in un salotto letterario a cielo aperto con “Tre autrici nel borgo”, mini rassegna culturale promossa dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con Arci Castelnuovo Magra. Per tre serate consecutive, tutte con inizio alle ore 18 e ingresso gratuito, il pubblico potrà incontrare tre protagoniste della narrativa italiana contemporanea: Eleonora Marangoni, Sandra Petrignani e Lidia Ravera. Gli incontri saranno moderati dal poeta Amilcare Mario Grassi e si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico castelnovese, con l’obiettivo di unire letteratura, dialogo e valorizzazione del territorio. Ad aprire la rassegna saranno i saluti di Andrea Bianchi, presidente del circolo Arci Castelnuovo Magra, e dell’assessore alla cultura Stefano Spinetti. La particolarità dell’iniziativa sarà proprio il dialogo continuo tra le tre autrici, che saranno presenti a tutti gli appuntamenti confrontandosi tra loro e con il pubblico in un percorso culturale itinerante tra piazza Querciola, il Giardino di Palazzo Amati e l’Oratorio dei Bianchi.

La rassegna prenderà il via venerdì 29 maggio in piazza Querciola con un appuntamento dedicato a “Carissimo Dottor Jung” di Sandra Petrignani. Il 30 maggio le autrici si sposteranno nel Giardino di Palazzo Amati per discutere di “Volevo essere un uomo” di Lidia Ravera, mentre la chiusura, il 31 maggio all’Oratorio dei Bianchi, sarà dedicata a “L’imperdibile” di Eleonora Marangoni. La rassegna mette insieme tre voci molto diverse tra loro ma accomunate da un forte legame con la riflessione sul presente, sull’identità e sulla memoria.

Sandra Petrignani, autrice affermata e raffinata osservatrice del mondo femminile, porterà a Castelnuovo il suo ultimo romanzo dedicato al rapporto tra Carl Gustav Jung e la sua paziente Christiana Morgan, in un intreccio tra introspezione psicologica e scrittura autobiografica. Lidia Ravera presenterà invece “Volevo essere un uomo”, libro che attraversa il tema dell’identità femminile, del femminismo e delle contraddizioni sociali vissute dalle donne nel corso delle generazioni. Un racconto personale e politico che ripercorre esperienze, battaglie e cambiamenti culturali. Spazio infine a Eleonora Marangoni con “L’imperdibile”, romanzo dedicato alla figura dell’inventore Walter Hunt e al rapporto tra genio, intuizione e destino, sullo sfondo dell’America dell’Ottocento. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 6683379.