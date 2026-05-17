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A Castelnuovo “Tre autrici nel borgo” con Lidia Ravera, Sandra Petrignani ed Eleonora Marangoni

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Centro storico di Castelnuovo Magra

L’articolo Pinocchio torna protagonista: è pronto il nuovo volume illustrato da Beppe Mecconi proviene da Città della Spezia.

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