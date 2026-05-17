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Alla Fortezza di Sarzanello torna l’appuntamento con le “Giornate di Primavera”

Alla Fortezza di Sarzanello torna l’appuntamento con le “Giornate di Primavera”

Fortezza di Sarzanello

Anche quest’anno la Fortezza di Sarzanello ospita l’atteso appuntamento con le Giornate di Primavera, due date ricche di eventi e attività speciali pensate per scoprire, o riscoprire, la storia del territorio sarzanese. I visitatori avranno l’opportunità di prendere parte a suggestive passeggiate lungo la Via Francigena in compagnia di rievocatori in abiti storici, e di partecipare a visite guidate all’interno della fortezza, accompagnati da Madonna Andreola e dal pellegrino Palmizio, per scoprire o riscoprire la storia di uno dei luoghi simbolo della Val di Magra.

Tra le varie attività si svolgerà anche il “Mistero di Primavera”, un’avventura coinvolgente a cura dell’associazione Gioca Mistero. Il Mistero di Primavera è un’indagine interattiva ambientata tra le mura della fortezza, in cui i partecipanti dovranno aiutare l’agenzia investigativa Halcombe & Clack a rintracciare la leggendaria Grotta del Tempo e a risolvere l’anomalia suprema. Le Giornate di Primavera, realizzate con il contributo del Comune di Sarzana, si inseriscono in un ampio programma di valorizzazione storico-culturale, frutto della sinergia tra la cooperativa Earth, gestore del sito, e la Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.

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