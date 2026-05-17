Alla Fortezza di Sarzanello torna l’appuntamento con le “Giornate di Primavera”

Anche quest’anno la Fortezza di Sarzanello ospita l’atteso appuntamento con le Giornate di Primavera, due date ricche di eventi e attività speciali pensate per scoprire, o riscoprire, la storia del territorio sarzanese. I visitatori avranno l’opportunità di prendere parte a suggestive passeggiate lungo la Via Francigena in compagnia di rievocatori in abiti storici, e di partecipare a visite guidate all’interno della fortezza, accompagnati da Madonna Andreola e dal pellegrino Palmizio, per scoprire o riscoprire la storia di uno dei luoghi simbolo della Val di Magra.

Tra le varie attività si svolgerà anche il “Mistero di Primavera”, un’avventura coinvolgente a cura dell’associazione Gioca Mistero. Il Mistero di Primavera è un’indagine interattiva ambientata tra le mura della fortezza, in cui i partecipanti dovranno aiutare l’agenzia investigativa Halcombe & Clack a rintracciare la leggendaria Grotta del Tempo e a risolvere l’anomalia suprema. Le Giornate di Primavera, realizzate con il contributo del Comune di Sarzana, si inseriscono in un ampio programma di valorizzazione storico-culturale, frutto della sinergia tra la cooperativa Earth, gestore del sito, e la Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria.

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