Borghetto anima e cuore a Cisano, Perrone: “Pareggio d’oro, siamo abituati a battagliare”

Cisano sul Neva. Il Borghetto porta a casa un pareggio in casa del Cisano nell’andata dei playout di Prima “A”. La prossima domenica in casa ai granata basterà un altro pareggio per blindare la permanenza in categoria.

“Oggi questo pareggio è d’oro perché è un pareggio nella gara d’andata, con il vantaggio dei due risultati su tre e con il ritorno a Borghetto vale tantissimo – commenta mister Edmondo Perrone -. Poi sulla partita si può dire anche che loro hanno avuto un rigore e lo hanno sbagliato, quindi ce lo prendiamo bene questo 0-0. È stata una partita intensa, dove si poteva giocare poco, dove ha prevalso molto l’aspetto agonistico e anche quello tattico più che quello tecnico“.

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