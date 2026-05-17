Cisano e Borghetto lasciano i giochi aperti per il ritorno, Porcella: “Rigore occasione sciupata, poca lucidità nei momenti chiave”

Cisano. Reti inviolata nella gara d’andata valevole per i playout di Prima Categoria, Cisano e Borghetto non si fanno male e rimandano il possibile verdetto ai prossimi novanta minuti più i probabili trenta di riserva di settimana prossima. Una gara dalle mille emozioni nonostante gli zero gol, dove la squadra di Porcella va più volte vicino al gol del vantaggio.

Due legni colpiti e il rigore non capitalizzato da Mantero, Metani si immola e regala maggiore serenità ai suoi. Una partita forse meglio giocata dalla squadra di Perrone che ha disputato parte della gara in vantaggio numerico, senza però impensierire fino in fondo la porta di Vinci.

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