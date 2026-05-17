Comune di Genova, nuove linee di indirizzo per l’autonomia delle persone con disabilità

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, ha approvato la delibera che definisce e rafforza le nuove linee di indirizzo del Sistema per l’autonomia delle persone adulte con disabilità del Comune di Genova.

Un passaggio politico e amministrativo che consolida il lavoro avviato in questi anni e lo trasforma in una cornice stabile, capace di tenere insieme relazioni, competenze, partecipazione e accompagnamento personalizzato verso l’autonomia relazionale, socio-lavorativa e abitativa.

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