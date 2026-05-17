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Comune di Genova, nuove linee di indirizzo per l’autonomia delle persone con disabilità

Comune di Genova, nuove linee di indirizzo per l’autonomia delle persone con disabilità

sport disabilità

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, ha approvato la delibera che definisce e rafforza le nuove linee di indirizzo del Sistema per l’autonomia delle persone adulte con disabilità del Comune di Genova.

Un passaggio politico e amministrativo che consolida il lavoro avviato in questi anni e lo trasforma in una cornice stabile, capace di tenere insieme relazioni, competenze, partecipazione e accompagnamento personalizzato verso l’autonomia relazionale, socio-lavorativa e abitativa.

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