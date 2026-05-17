Cornigliano, rissa in strada tra giovanissimi in pieno giorno: intervento dei carabinieri

Genova. Sette o otto giovani e giovanissimi, alcuni dei quali con la pelle scura e altri con il volto coperto da cappellini e cappucci di felpa. Erano passate da poco le 10 di mattina, oggi, domenica 17 maggio, quando si sono scontrati in via San Giovanni D’Acri, a Cornigliano, nel ponente cittadino.

Calci, pugni, cinghiate, apparentemente rivolte soprattutto a uno dei ragazzi, ma con parapiglia in tutto il gruppo. Motivo ignoto. Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto quattro gazzelle dei carabinieri e una pubblica assistenza. Un ragazzo viene assistito: è lievemente ferito, viene curato sul posto. Gli altri sono scappati. Indagini in corso.

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