Esami di maturità 2025/26, pubblicati gli elenchi dei presidenti di commissione

Resi noti gli elenchi dei Presidenti delle commissioni per l’esame di maturità relativo all’anno scolastico 2025/2026. Si comincia il 18 giugno con la prova scritta di Italiano, il 19 giugno la seconda prova su una disciplina caratterizzante. L’elenco riguarda gli aspiranti Presidenti che hanno presentato domanda tramite modello ES-E, successivamente convalidato dagli Uffici Territoriali. È proprio su questa base che è stato predisposto il database iniziale dei candidati. Tuttavia, la successiva procedura automatica di nomina prenderà in considerazione esclusivamente i candidati in possesso del modello ES-1 convalidato nella specifica funzione di Presidente. Ne consegue che gli aspiranti inclusi negli elenchi parteciperanno alla procedura di nomina automatica solo se in possesso e convalida del modello ES-1 per il ruolo di Presidente; non saranno inseriti nella procedura automatica coloro che non risultano in possesso del modello ES-1 da Presidente; sono altresì esclusi dalla procedura coloro che, pur avendo presentato e convalidato il modello ES-1, risultano abilitati esclusivamente alla funzione di Commissario. La pubblicazione rappresenta dunque un passaggio chiave nell’organizzazione delle commissioni d’esame, fase preliminare alla definizione definitiva degli incarichi in vista della prossima sessione di maturità.

Guarda tutto qui.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com