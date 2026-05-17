Genoa, De Rossi guarda al futuro: “Spogliatoio di grandi uomini, non possiamo mettere mele marce in questo gruppo”

Genova. Daniele De Rossi commenta la sconfitta del suo Genoa contro il Milan in conferenza stampa facendoi complimenti ai suoi ragazzi e cogliendo l’occasione per parlare di futuro e di che Genoa sarà quello della prossima stagione.

“Questo è il calcio, soprattutto contro una squadra così forte bisogna essere perfetti. Secondo me lo siamo stati nel primo tempo, anche se avrei voluto qualche tiro in porta in più. È vero che gli mancava tanta gente, ma quando sono andato a vedere gli undici titolari è una squadra fortissima, con grande qualità. Abbiamo fatto gran parte della gara gestendo, controllando e dominando il gioco. La differenza nel calcio la fa chi fa gol e chi commette i meno errori possibili. Oggi è toccato a noi, è toccato a un ragazzo molto giovane, fa parte del percorso ed è stato bravo l’attaccante loro a subire il rigore: non tutti vanno su quella pressione, merito anche a loro. È anche quello che chiedo a questi giocatori, di giocare tanto a palla al piede, palla verso terra. La prima richiesta è sempre di andare avanti, però quando non c’è si va indietro. Può succedere anche per quello che gli chiedo io, condivisa la colpa”.

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