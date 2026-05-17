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Il Giorno del ricorso al Salone del Libro, l’assessora Morich ospite di Federesuli

Il Giorno del ricorso al Salone del Libro, l’assessora Morich ospite di Federesuli

Generico maggio 2026

Torino. Nella giornata di ieri, sabato 16 maggio, l’assessore regionale Claudia Morich ha partecipato alla tavola rotonda “Le Regioni e il Giorno del Ricordo” nell’ambito della programmazione de La Bancarella – Salone del Libro dell’Adriatico orientale, organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia insieme al Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana istriana fiumana e dalmata e con la collaborazione di FederEsuli, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia a trasformare il Giorno del Ricordo in un impegno istituzionale, approvando già nel dicembre 2004 una legge regionale dedicata, a pochi mesi dall’istituzione della ricorrenza nazionale – afferma l’assessore Claudia Morich -. Una norma per promuovere e sostenere attività sulla memoria del martirio delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, valorizzando il patrimonio storico, culturale e civile di quelle comunità e difendendo i principi di libertà, diritti umani e autodeterminazione”.

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