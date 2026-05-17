Nella giornata di ieri, sabato 16 maggio, l’assessore regionale Claudia Morich ha partecipato alla tavola rotonda “Le Regioni e il Giorno del Ricordo” nell’ambito della programmazione de La Bancarella – Salone del Libro dell’Adriatico orientale, organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia insieme al Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana istriana fiumana e dalmata e con la collaborazione di FederEsuli, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia a trasformare il Giorno del Ricordo in un impegno istituzionale, approvando già nel dicembre 2004 una legge regionale dedicata, a pochi mesi dall’istituzione della ricorrenza nazionale. Una norma per promuovere e sostenere attività sulla memoria del martirio delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, valorizzando il patrimonio storico, culturale e civile di quelle comunità e difendendo i principi di libertà, diritti umani e autodeterminazione. La Liguria è stata inoltre tra le prime Regioni a promuovere un concorso rivolto alle scuole, premiando gli studenti con viaggi nei luoghi del confine orientale e dell’esodo, per trasformare la memoria in esperienza diretta e conoscenza consapevole. È un lavoro che continuiamo a portare avanti coinvolgendo le giovani generazioni, perché conoscere questa pagina di storia vuol dire costruire una coscienza civile più forte e, in questa missione culturale, anche i libri svolgono un ruolo fondamentale”, così l’assessore Claudia Morich.

Alla tavola rotonda erano presenti anche il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e quello del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, mentre nel corso della giornata l’assessore Morich ha inoltre visitato lo stand di Regione Liguria nel padiglione Oval del SalTo 2026.

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