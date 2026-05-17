COMMENTA
CONDIVIDI

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia a trasformare il Giorno del Ricordo in un impegno istituzionale”

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia a trasformare il Giorno del Ricordo in un impegno istituzionale”

Morich al Salone del Libro

Nella giornata di ieri, sabato 16 maggio, l’assessore regionale Claudia Morich ha partecipato alla tavola rotonda “Le Regioni e il Giorno del Ricordo” nell’ambito della programmazione de La Bancarella – Salone del Libro dell’Adriatico orientale, organizzata dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia insieme al Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana istriana fiumana e dalmata e con la collaborazione di FederEsuli, al Salone Internazionale del Libro di Torino.

“La Liguria è stata la prima Regione in Italia a trasformare il Giorno del Ricordo in un impegno istituzionale, approvando già nel dicembre 2004 una legge regionale dedicata, a pochi mesi dall’istituzione della ricorrenza nazionale. Una norma per promuovere e sostenere attività sulla memoria del martirio delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, valorizzando il patrimonio storico, culturale e civile di quelle comunità e difendendo i principi di libertà, diritti umani e autodeterminazione. La Liguria è stata inoltre tra le prime Regioni a promuovere un concorso rivolto alle scuole, premiando gli studenti con viaggi nei luoghi del confine orientale e dell’esodo, per trasformare la memoria in esperienza diretta e conoscenza consapevole. È un lavoro che continuiamo a portare avanti coinvolgendo le giovani generazioni, perché conoscere questa pagina di storia vuol dire costruire una coscienza civile più forte e, in questa missione culturale, anche i libri svolgono un ruolo fondamentale”, così l’assessore Claudia Morich.
Alla tavola rotonda erano presenti anche il vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e quello del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, mentre nel corso della giornata l’assessore Morich ha inoltre visitato lo stand di Regione Liguria nel padiglione Oval del SalTo 2026.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com