Laigueglia si è stretta nel ricordo di Marco Foschi, un successo il trail “Tra mare e cielo”

Si è svolta oggi a Laigueglia, in una splendida cornice di sole, dopo il rinvio per il maltempo, la terza edizione del Memorial Marco Foschi. L’evento “Tra mare e cielo”, organizzato dall’Asd QuilaiguegliaEtrenta con il patrocinio del Comune, ha richiamato una folla calorosa di camminatori, podisti e famiglie, uniti dal desiderio di ricordare un grande amico e di vivere una giornata di sport e condivisione all’aria aperta.

La manifestazione, nata per celebrare la memoria dell’indimenticato Marco, ha preso il via dal molo centrale di Laigueglia. Dopo un suggestivo preambolo tra l’arenile e le vie del centro cittadino, i partecipanti hanno iniziato la risalita da via Brea, addentrandosi lungo i sentieri della Baia.

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