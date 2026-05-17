Lettere/ “Camogli, Case Rosse, pericoloso anche l’attraversamento”

Da Fabio Mantelli

In riferimento al vostro articolo circa il servizio bus Case Rosse sulla mancanza della pensilina e la difficoltà’ di raggiungere Camogli salvo cambio a Recco, desidero evidenziare anche l’estrema pericolosita’ nel raggiungere la fermata bus verso Recco o verso Ruta quando si deve attraversare la strada. Questo perche’ l’attraversamento pedonale e’ scarsamente segnalato e illuminato. Si trova in un rettilineo venendo da Ruta e dopo la fine di una curva venendo da Recco: non ci sono dissuasori per la velocità’. Macchine, moto e biciclette sfrecciano liberamente.

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