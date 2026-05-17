Levanto, l’ultimo confronto tra i candidati in un gremito cinema Roma: sanità, turismo e parcheggi al centro del duello verso il voto

Un confronto serrato ma corretto, molto partecipato e seguito anche in diretta streaming, ha chiuso la campagna elettorale di Levanto in vista delle urne di domenica e lunedì. Al cinema Roma, davanti a oltre 300 persone, Giambattista Acerbi (Progetto Comune) e Luca Del Bello (Levanto Insieme) si sono “sfidati” su sanità, turismo, viabilità, parcheggi, frazioni e futuro del territorio, in un faccia a faccia moderato dal giornalista Jacopo Defranchi. Il dibattito, organizzato dall’associazione MareSuoni e trasmesso in diretta da RLV – La Radio a colori, ha alternato presentazione dei programmi, domande e botta e risposta, con tempi scanditi e un confronto vivace su tutte le principali questioni cittadine. Tra i temi più caldi l’ospedale San Nicolò: Del Bello ha rivendicato il mantenimento dei servizi dopo la riorganizzazione, mentre Acerbi ha denunciato un progressivo depotenziamento del presidio e la necessità di rafforzare l’assistenza sul territorio. Ampio spazio anche a turismo ed economia locale, con visioni diverse sulla gestione dei flussi e sulla destagionalizzazione, così come su parcheggi, frazioni ed edilizia pubblica. Un dibattito molto seguito e partecipato che ha mostrato una comunità con posizioni inevitabilmente differenti, segnando la chiusura di una campagna elettorale intensa e molto sentita.

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