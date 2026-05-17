Menzione cittadina per don Luca Palei: “Riconoscimento dedicato a operatori e volontari della Caritas diocesana”

Domenica scorsa – in occasione del premio “Exodus” indetto dal Comune della Spezia – il direttore della Caritas don Luca Palei ha ricevuto dal sindaco Pier Luigi Peracchini l’onorificenza della “menzione cittadina” per l’impegno a servizio delle persone sofferenti, in difficoltà e dei migranti. Questa la motivazione: “In virtù della libertà dei popoli che si incarna nel premio Exodus, come nella storia del nostro territorio, baluardo dei valori di democrazia e pace, la Città della Spezia conferisce la menzione cittadina a don Luca Palei per il suo instancabile impegno nel dialogo interreligioso e interculturale dedicato alla promozione della pace e della fratellanza”. A sua volta, don Palei ha detto: “Dedico questo riconoscimento a tutti gli operatori e i volontari della Caritas diocesana, senza i quali nulla sarebbe possibile. Sono loro il volto dell’accoglienza e della libertà dei popoli, valori incarnati da questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio sentitamente il sindaco e l’amministrazione comunale. Continuiamo a fare rete, perché questo tremendo ritorno della legge del taglione, dell’occhio per occhio e dente per dente, sia sostituito da una vera pace, disarmata e disarmante”.

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