MMA e Mix Fighting Fever: i quattro atleti del team ACM Savona si fanno valere

Sabato 16 maggio, a Verrone, in provincia di Biella, presso la palestra polivalente G. Grosso, è andata in scena al pomeriggio l’ultima tappa stagionale del torneo di MMA Italy, mentre a partire dalle 20 è iniziato il galà serale, l’evento pluridisciplinare degli sport da combattimento denominato Mix Fighting Fever 9.
Nel pomeridiano il team ACM Savona, capitanato dal coach Livio Regina, si è presentato con due atleti esordienti delle Mixed Martial Arts a contatto controllato: El Badry Nicola e Perasso Emanuele.