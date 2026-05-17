Pacco sospetto ad Arquata Scrivia, caos sui treni: ritardi fino a 180 minuti tra Genova, Torino e Milano

La circolazione ferroviaria sulle linee Torino-Genova e Milano-Genova è stata sospesa per alcune ore a causa del ritrovamento di un pacco sospetto nei pressi di Arquata Scrivia. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, un treno in transito ha segnalato la presenza di una valigetta lungo i binari sulla linea Milano-Genova. Dopo un primo sopralluogo della Polfer, effettuato intorno alle 12.50, è stato richiesto l’intervento degli artificieri, arrivati sul posto tra le 14.30 e le 15. Nel successivo aggiornamento diffuso alle 16, Trenitalia ha annunciato la graduale ripresa della circolazione dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine. Durante lo stop, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi fino a 180 minuti. Disagi anche per i convogli regionali, con limitazioni di percorso e cancellazioni secondo il piano predisposto dall’azienda ferroviaria.

L’articolo Inps, via ai bonus assunzioni 2026: sgravi al 100% per giovani under 35 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com