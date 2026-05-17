PD: Giovanni Liscio nuovo segretario di Pietra Ligure e della Val Maremola

Nella mattinata di ieri si è tenuto il congresso del Circolo del PD di Pietra Ligure e della Val Maremola. La segretaria uscente, Silvana Mazza, ha terminato il proprio mandato e Giovanni Liscio, capogruppo di maggioranza in Cconsiglio comunale, è stato eletto all’unanimità quale nuovo segretario.

“Desidero ringraziare tutti gli iscritti del circolo PD di Pietra Ligure e della Val Maremola per la fiducia conferitami quest’oggi – ha detto il neo segretario cittadino -. Un grazie particolare a Silvana Mazza per il lavoro instancabile fatto in questi anni. Grazie al segretario provinciale Emanuele Parrinello e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e spinto verso questa nuova esperienza. In particolar modo Marisa Pastorino. Grazie ad Alice Boetto, giovane medico che si è resa disponibile a dare una mano per la rappresentanza provinciale”.

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