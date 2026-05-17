Pinocchio torna protagonista: è pronto il nuovo volume illustrato da Beppe Mecconi

Sarà una prima assoluta nel segno della letteratura e dell’arte quella in programma alla Spezia, dove il progetto editoriale dedicato a Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino verrà presentato ufficialmente nell’ambito del programma “Fuori di Casa 2026” del Premio Eugenio Montale Fuori di Casa. L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio 2026 alle 18 presso Sunspace, in Via Sapri 68, nel cuore della città ligure. Un evento a ingresso libero fino a esaurimento posti che segna la prima presentazione di un’edizione speciale del celebre romanzo di Carlo Collodi, intitolata Storia di un burattino e pubblicata da Töpffer edizioni in tiratura limitata.

Il volume si distingue per il suo apparato illustrativo firmato da Beppe Mecconi, realizzato in occasione del bicentenario della nascita dell’autore toscano, offrendo una rilettura visiva dell’opera che ha segnato la letteratura per l’infanzia a livello mondiale. La presentazione sarà introdotta da un parterre di interventi di rilievo: Adriana Beverini, Francesco De Nicola, ordinario all’Università di Genova e all’Università di Granada, e la storica dell’arte Marzia Ratti. A dialogare sul progetto sarà lo stesso Mecconi, autore delle illustrazioni.

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