Psi e +Europa in visita al carcere di Marassi: “Servono personale, cure, lavoro”

Genova. Dopo la visita istituzionale al carcere di Marassi e il successivo presidio pubblico in via San Vincenzo, il Partito Socialista Italiano e +Europa hanno tracciato un bilancio dettagliato sulla condizione detentiva a Genova. Le due formazioni politiche hanno voluto condividere una serie di riflessioni che legano la qualità della vita all’interno dell’istituto con la sicurezza e il civismo dell’intero capoluogo ligure.

La delegazione, guidata da Francesco Valerio e Andrea Ottonello per il PSI e da Thomas Montobbio per +Europa, ha incontrato la Direzione, i vertici della Polizia Penitenziaria e il personale sanitario. L’iniziativa si è svolta nel solco della memoria di Marco Pannella, a ridosso del decennale della sua scomparsa, sottolineando come l’azione politica debba occuparsi della sofferenza altrui e di chi vive la realtà del carcere, siano essi detenuti o operatori.

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