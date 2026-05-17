“Santa in Giallo” debutta al Salone di Torino; le iniziative in programma

La seconda edizione di “Santa in Giallo” ha scelto il Salone internazionale del libro di Torino per la sua prima presentazione ufficiale. Oggi, nello stand della Regione Liguria, il festival letterario nato a Santa Margherita Ligure ha raccontato il programma che accompagnerà la città fino al gran finale di fine settembre, con la giornata conclusiva e la premiazione in programma domenica 27 settembre.

Il cuore resta quello letterario. Le iscrizioni hanno superato quota 200, tra romanzi editi, inediti, sezione junior divisa in due fasce d’età, racconti e ricette in giallo. Un risultato che conferma la crescita nazionale del premio, capace in due sole edizioni di attirare autori, editori, scuole, lettori e realtà culturali diverse attorno a un progetto che unisce narrativa, territorio e partecipazione.

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