​Se ne va con Emilio Pontali un capitolo importante della storia di Spezia “città solidale”

Se n’è andato all’età di novant’anni, Emilio Pontali, ma il ricordo della sua forte personalità e del suo lungo e proficuo impegno rimarrà a lungo nel campo variegato e difficile della solidarietà. È stato infatti per decenni una figura di rilievo nell’associazionismo cattolico, in particolare a fianco di don Franco Martini, spentosi a sua volta lo scorso anno. Pontali proveniva dal mondo del lavoro, come dipendente della Termomeccanica, una delle più significative aziende industriali spezzine del Novecento. Nacque di lì la sua preziosa testimonianza nel campo sociale, con esperienze in gruppi di spiritualità ed anche nella vita civile, come protagonista della stagione feconda – e forse troppo presto conclusa – dei comitati e poi consigli di quartiere. Aveva conosciuto personaggi come l’Abbé Pierre di Mani Tese, Carlo Carretto, venuto più volte alla Spezia durante l’episcopato di Siro Silvestri, ed anche Umberto Eco. Quando nel 1997 si costituirono i Centri di servizio per il volontariato (CSV), Spezia ne fu all’avanguardia, grazie anche al mondo cattolico, che ebbe proprio in Pontali, cofondatore di “Vivere insieme”, un punto di riferimento essenziale nel costituire un organismo fondamentale per il supporto al volontariato e all’impegno contro dipendenze, esclusioni, emarginazioni sociali. Di “Vivere insieme” Pontali è stato per anni presidente e, al termine del mandato, vice presidente vicario. Da ultimo stava lavorando ad un libro di memorie sulla collaborazione con don Franco Martini in vari campi, dal settore delle dipendenze alla guida della cooperativa “Alpicella”. I funerali si sono svolti alla Spezia nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, presieduti dal parroco don Luca Palei e concelebrati da monsignor Ilvo Corniglia, monsignor Piercarlo Medinelli e don Roberto Poletti. Alla moglie Rita Pirino e ai figli Emanuele e Giovanni rinnoviamo le condoglianze. Egidio Banti

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