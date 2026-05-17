Staglieno, D’Angelo (Pd): “Gli stranieri che combatterono per la Liberazione, messaggio di pace”

Genova. “La guerra di liberazione fu un grande moto corale, umano e morale, che unì persone diverse per nazionalità, lingua, cultura e storia personale nella lotta contro il nazifascismo. Accanto ai partigiani italiani combatterono soldati delle armate alleate e uomini fuggiti dalla prigionia che trovarono nella resistenza italiana una nuova patria ideale per cui rischiare tutto. A loro dobbiamo gratitudine e memoria”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D’Angelo, che ha partecipato, in rappresentanza del consiglio regionale della Liguria, alla commemorazione al cimitero monumentale di Staglieno dedicata ai combattenti stranieri che contribuirono alla liberazione dell’Italia.

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