Tragedia alle Maldive, chi sono i “super sub” finlandesi che proveranno a recuperare i corpi

Genova. Sono di rientro in Italia i 20 studenti dell’Università di Genova e il docente del Distav, Stefano Vanin, che si trovavano sulla Duke of York, nella stessa crociera scientifica alla quale partecipavano anche i cinque sub drammaticamente scomparsi nella grotta sottomarina di Alimathaa, alle Maldive.

Il gruppo, reduce da un’esperienza senza dubbio provante – alla morte dei cinque italiani si è sommata, sabato, quella di un operatore della marina maldiviana impegnato nei soccorsi – è diretto nel capoluogo ligure ma è probabile che le stesse persone, a breve, saranno ascoltate dalla procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disastro colposo contro ignoti.

» leggi tutto su www.genova24.it