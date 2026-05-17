Tragedia delle Maldive, per le ricerche dei corpi in arrivo un team italiano e speleologi finlandesi

Liguria. Le operazioni di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi nell’atollo di Vaavu sono state sospese nella giornata di ieri a seguito della morte di un ufficiale della Maldives National Defence Force impegnato nei soccorsi.

L’ufficio di presidenza delle Maldive ha dichiarato che la guardia costiera aveva schierato personale appositamente addestrato per l’operazione – sui media locali e non solo erano stati avanzati alcuni dubbi sulle competenze delle truppe – ma la missione è stata interrotta.

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