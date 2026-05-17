Uscio: motociclista 26enne finisce al pronto soccorso del San Martino

Incidente alle 16.30 a Uscio lungo la provinciale 67 che sale da Calcinara al Monte Cornua per proseguire poi fino al Monte Fasce e Apparizione. Un motociclista 26enne ha riportato diversi traumi. Sul posto è salito il medico del 118 che ne ha disposto il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Il giovane è stato quindi preso in consegna dai soccorritori della Croce Rossa di Uscio. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le cause.

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