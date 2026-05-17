Vado, il ds Mancuso fa chiarezza: “Il presidente ha i soldi per fare la Serie C, ma deve essere aiutato”

Buona la prima per il Vado. I rossoblù superano la fase a gironi della Poule Scudetto e ora si dirigono verso le semifinali, dove affronteranno Scafatese o Barletta. Folgore Caratese battuta 3-0, eppure il clima al Chittolina non può essere totalmente disteso. Infatti tiene banco la questione Serie C, con l’iscrizione alla categoria che è ancora incerta. Nel post partita abbiamo sentito telefonicamente il direttore sportivo Paolo Mancuso che ha fatto chiarezza sulla situazione, difendendo l’operato del Vado e accusando la Regione per i mancati aiuti.

Commenta Mancuso sulla partita di oggi e sulla settimana vissuta: “Noi abbiamo vinto il campionato, questi giocatori hanno vinto il campionato, questa dirigenza ha vinto il campionato. Se arrivi a un successo del genere significa che ci sono dei valori dentro. E questi valori si sono visti in una situazione che non è stata semplice. Siamo stati dei professionisti e la partita di oggi lo dimostra. Da questo punto di vista io posso continuare a lavorare da professionista, questo lavoro ti porta a essere così. Ho chiesto ai ragazzi di dare tutto, gli avevo detto che nella mia esperienza a Sestri la soddisfazione più grossa era stata vincere la Poule Scudetto stato vincere la Poule Scudetto con il Sestri. La squadra ha risposto, questo fa capire che siamo tutti uniti. Cercheremo di provare a fare il massimo anche nelle prossime partite”.

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