Vela Day 2026, a Levanto una giornata gratuita per avvicinare bambini e ragazzi al mare

Una giornata dedicata al vento, al mare e al divertimento per far scoprire ai più giovani il fascino della vela. Sabato 30 maggio il Vela Club Levanto aderirà al “Vela Day”, l’iniziativa nazionale pensata per avvicinare bambini e ragazzi al mondo della navigazione attraverso prove gratuite in barca a vela. L’appuntamento si svolgerà a Levanto e offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza direttamente in mare, accompagnati dagli istruttori del circolo. L’invito è rivolto a tutti i bambini e ragazzi che desiderano provare per la prima volta questa disciplina, in un contesto sicuro e divertente.

“Ti porteremo in barca a vela e se vieni con un amico sarà anche più divertente”: è questo lo spirito dell’iniziativa promossa dal Vela Club Levanto, che punta a trasformare una semplice giornata in mare in un’occasione di socialità, sport e scoperta del territorio. Il “Vela Day” rappresenta ormai un appuntamento molto atteso per avvicinare i più giovani agli sport nautici e alla cultura del mare, valori particolarmente sentiti in una località costiera come Levanto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Vela Club Levanto all’indirizzo email vclevanto@gmail.com oppure al numero 347 7208015.

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