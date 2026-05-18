A Concept Bob un incontro esperienziale in inglese su presenza e relazioni

Un incontro esperienziale aperto alla comunità internazionale e alle persone che frequentano quotidianamente Concept Bob, pensato per introdurre una metodologia contemporanea che lavora sulla presenza, sulla comunicazione e sulla qualità delle relazioni. È questo il cuore dell’iniziativa “Attention and Presence: a new way to work on yourself”, in programma il 21 maggio alle 18.30 negli spazi di Concept Bob, in via Bartolomeo Fazio 50.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la coach e trainer Marina Ferrari, proporrà esercizi pratici, momenti di osservazione e strumenti concreti per aiutare i partecipanti a sviluppare maggiore consapevolezza sia nelle relazioni personali sia in quelle professionali. Il percorso prende ispirazione dal lavoro di Silvia Hartmann e dal modello “Modern Energy”, tradotto in un approccio pratico e applicabile alla vita quotidiana.

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