Accoglienza, la coop San Carlo replica alle accuse: “Nessun inadempimento, la Prefettura non paga”

Genova. Con una nota ufficiale emessa in queste ore, la Cooperativa San Carlo Onlus ha voluto fare chiarezza in merito alle recenti notizie di cronaca riguardanti i centri d’accoglienza del capoluogo ligure. L’ente si è visto costretto a compiere alcune precisazioni, ritenute “di notevole importanza, e utili a chiarire in quadro”.

Nella nota stampa, la cooperativa respinge fermamente le accuse di cattiva gestione apparse sugli organi di informazione. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dalla onlus: “La Cooperativa ribadisce di aver sempre assicurato il servizio con professionalità e continuità: le criticità variamente evidenziate su alcuna stampa non sono in alcun modo riconducibili a sue inadempienze, ma come già chiarito – al mancato pagamento delle spettanze dovute da parte della Prefettura di Genova, il che ha reso assai difficoltoso l’operato della Cooperativa”.

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