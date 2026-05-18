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Accoglienza, la coop San Carlo replica alle accuse: “Nessun inadempimento, la Prefettura non paga”

Accoglienza, la coop San Carlo replica alle accuse: “Nessun inadempimento, la Prefettura non paga”

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Genova. Con una nota ufficiale emessa in queste ore, la Cooperativa San Carlo Onlus ha voluto fare chiarezza in merito alle recenti notizie di cronaca riguardanti i centri d’accoglienza del capoluogo ligure. L’ente si è visto costretto a compiere alcune precisazioni, ritenute “di notevole importanza, e utili a chiarire in quadro”.

Nella nota stampa, la cooperativa respinge fermamente le accuse di cattiva gestione apparse sugli organi di informazione. Secondo quanto dichiarato ufficialmente dalla onlus: “La Cooperativa ribadisce di aver sempre assicurato il servizio con professionalità e continuità: le criticità variamente evidenziate su alcuna stampa non sono in alcun modo riconducibili a sue inadempienze, ma come già chiarito – al mancato pagamento delle spettanze dovute da parte della Prefettura di Genova, il che ha reso assai difficoltoso l’operato della Cooperativa”.

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