Alassio, il consiglio comunale approva la proposta di Casella e adotta il neologismo “atefano”

Alassio. Il consiglio comunale di Alassio ha approvato la proposta del consigliere comunale Jan Casella (Alassio di tutti) di adottare e riconoscere il termine “atefano”, riferito a un genitore che perde uno o più figli. La richiesta è stata promossa dall’associazione “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS”, sorta nel 2025 per volontà della famiglia di Rachele, una ragazza ingauna prematuramente scomparsa nel 2024 a soli 16 anni a causa di un tumore raro.

“Desidero ringraziare di cuore Jan Casella per aver portato questa mozione in consiglio comunale e tutti i consiglieri che l’hanno approvata, dimostrando sensibilità, attenzione e comprensione verso il significato profondo della parola ‘atefano’. Per noi questo riconoscimento da parte del Comune di Alassio ha un valore enorme, perché rappresenta un passo importante nel percorso di diffusione di un termine nato dal dolore, ma pensato per dare voce, dignità e riconoscimento a tutti quei genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio”, dichiara Gastone Franchelli, fratello di Rachele.

» leggi tutto su www.ivg.it