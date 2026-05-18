Andora, grande partecipazione per la 13esima edizione di “Azzurro Pesce d’Autore”

Andora. Si è conclusa ieri con un’ottima partecipazione di pubblico la 13ª edizione di “Azzurro Pesce d’Autore”, manifestazione che quest’anno ha proposto una formula rinnovata, con gli stand degli espositori lungo la passeggiata per valorizzare ancora di più il legame tra il porto, il lungomare e il centro cittadino.

“Azzurro Pesce d’Autore” ha raccontato l’identità di Andora valorizzando le eccellenze agricole locali e le tradizioni enogastronomiche che rappresentano un patrimonio importante per il Comune.

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