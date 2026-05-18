Calice, petizione popolare chiede presidio stabile dei Carabinieri: “Crescente sensazione di vulnerabilità”

Una petizione popolare promossa dalla cittadinanza per chidere il ripristino di un presidio stabile dei carabinieri: accada a Calice al Cornoviglio. “Negli ultimi anni, e in maniera sempre più evidente dopo lo spostamento operativo della caserma fuori dal territorio comunale, il nostro comune ha iniziato a vivere situazioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane dalla nostra realtà. Furti in abitazioni, intrusioni in immobili, attività commerciali colpite, episodi avvenuti persino nelle chiese: fatti che hanno profondamente cambiato il modo di vivere dei cittadini e la percezione di sicurezza del territorio”, dice in un comunicato l’ex consigliera comunale Alessandra Cacciavillani. “Il problema non è soltanto la presenza di episodi criminosi, ma la crescente sensazione di scopertura e vulnerabilità che si è diffusa tra la popolazione – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia -. In un territorio vasto, complesso, composto da numerose frazioni isolate e distante dai principali centri urbani, l’assenza di un presidio stabile delle forze dell’ordine viene percepita come una criticità reale e concreta. Nessuno pretende l’impossibile. I cittadini sono consapevoli delle difficoltà organizzative e delle esigenze operative delle istituzioni. Ma è altrettanto evidente che un territorio privo di una presenza stabile dello Stato rischia inevitabilmente di diventare più esposto a fenomeni predatori e a situazioni che alimentano paura, insicurezza e senso di abbandono”. E, aggiunge l’ex amministratice, “un semplice passaggio giornaliero di una pattuglia non può essere considerato sufficiente per un territorio come il nostro”.

“Con la raccolta firme, i cittadini hanno deciso di non restare più in silenzio. E la risposta ricevuta è stata importante: sono state raccolte 257 firme tra residenti, proprietari di seconde case, frequentatori del territorio e persone profondamente legate a Calice al Cornoviglio”, prosegue Cacciavillani, la quale riferisce che la petizione “è stata trasmessa al governo, ai ministeri competenti, alla Prefettura e ai vertici dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo una rivalutazione delle decisioni assunte e un incontro istituzionale urgente con una delegazione di cittadini”.

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