Camogli: il pino del Cenobio, si tenta il salvataggio

Novità importanti per il pino ultracentenario dell’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli. Prima di decidere di abbatterlo, a fronte di problematiche iniziate molti anni fa, di una perizia che metteva in evidenza lo stato di grande ammaloramento e di una fenditura lungo il tronco che si apre quando tira vento, la proprietà ha voluto chiedere un parere ulteriore ad un esperto. E, al termine, ha scelto di investire una somma notevole per regalargli ancora un po’ di vita.

Spiega Mauro Siri, direttore del Cenobio: “Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione e stante il valore affettivo e paesistico ha deciso di provare ogni soluzione tecnica per mettere in sicurezza l’alberatura e salvaguardare il paesaggio. Su richiesta mercoledì scorso l’agronomo Emanuele Colombo di San Giuliano Milanese ha valutato lo stato di salute e di stabilità del pino storico monumentale rilevando che nella cavità del tronco, a distanza degli ultimi interventi, non erano presenti sostanziali peggioramenti fitosanitari se non una fessurazione che necessita attenzione e in accordo con l’ingegnere strutturista Luciano Navone sta concordando il piano di intervento”.

» leggi tutto su www.levantenews.it