Caso Gibelli, interviene Salis: “È stata la prima a scusarsi, da cosa devo prendere le distanze?”

Genova. “La dottoressa Gibelli è stata la prima a scusarsi personalmente, avendo riconosciuto di aver fatto un’uscita che non era coerente con il suo ruolo, quindi di cosa mi devo scusare e da cosa devo prendere le distanze?“. Così la sindaca Silvia Salis, a margine di una conferenza stampa a Tursi, interviene per la prima volta sul caso montato a partire da una story pubblicata un mese fa dalla consulente del Comune per i diritti Lgbtqia+. Una polemica ancora viva, tanto che oggi il centrodestra ha deciso di disertare una commissione consiliare sui diritti di genere lamentando “l’assoluta mancanza di risposte e rispetto da parte della giunta”.

Gibelli, commentando i risultati di un sondaggio, aveva scritto: “I partiti più cattolici sono quelli più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi, maschilisti… si può continuare“. Parole che avevano sollevato un polverone, fino alla richiesta avanzata da tutta l’opposizione di rimuoverla dall’incarico. Lei però aveva fatto subito un passo indietro: “Chiedo scusa se posso avere offeso la sensibilità di qualcuno, non era mia intenzione minimamente contestare le persone credenti, delle quali ho molto rispetto, e sarà mia attenzione poterlo dimostrare nei fatti concreti”. E l’esperta è rimasta al suo posto. Da allora il centrodestra continua a chiedere a Salis una netta presa di posizione sull’accaduto.

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