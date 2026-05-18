Chiavari: pedone investito. Rapallo: motociclista con trauma cranico

Un uomo di 78 anni, a mezzogiorno circa, è stato investito a Chiavari mentre attraversava a piedi via Colonnello Enrico Franceschi. In un primo momento l’uomo è stato giudicato in codice rosso, poi derubricato in giallo. In suo soccorso sono giunti i militi della Croce Verde Chiavarese che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presente la polizia urbana che ha accertato la dinamica dell’incidente.

E a Rapallo, nella centrale via Alessandro Lamarmora, un motociclista trentenne ha riportato diversi traumi. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Bianca Rapallese. L’uomo ha riportato un trauma cranico e ne è stato disposto il trasporto in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso.

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