Chiavari: un uomo di 65 anni è morto a seguito di una crisi cardiocircolatoria.

Un uomo di 65 anni è morto a seguito di una crisi cardiocircolatoria. E’ successo a Chiavari poco prima delle 19. Nell’abitazione è arrivato il medico del 118 con i soccorritori della Croce Verde di Chiavari. I tentativi di rianimazione sono stati vani. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

E’ questo il terzo caso degli ultimi giorni, dopo il lavagnese Armando Arzeno deceduto improvvisamente in una fabbrica di Moconesi dove si era recato col figlio per fare acquisti e della morte improvvisa di Luciano Fichera a Recco. I casi di crisi cardiocircolatorie che il 118 affronta sono numerosi ogni giorno, ma nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti colpiti vengono salvati.

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