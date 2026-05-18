Gallerie Deiva-Sestri, Natale e Romeo: “Terzo annuncio su atti preparatori. Necessario passare ai fatti”

“Quello di oggi è il terzo annuncio relativo agli atti preparatori della convenzione per gli interventi sulle gallerie che collegano Deiva Marina, Moneglia e Sestri Levante. A noi, però, interessa una sola cosa: avere tempi certi e celeri e risorse definite per realizzare finalmente i lavori di messa in sicurezza”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Davide Natale e Federico Romeo in merito a un’odierna nota regionale.

“Ci sono territori e comunità che continuano a vivere una situazione di isolamento con pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle attività economiche e sul tessuto commerciale dell’intero comprensorio. Dopo mesi di annunci, riunioni e passaggi preliminari, è necessario passare rapidamente ai fatti”, proseguono Natale, segretario regionale Dem, e Romeo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com