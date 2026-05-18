Hantavirus, cos’è il virus che preoccupa l’Italia: sintomi, contagio e rischi. L’esperta: “Situazione diversa dal Covid”

Savona. Sono tutti negativi e non presentano sintomi i quattro casi sospetti di Hantavirus presenti in Italia ma continuano a essere in isolamento preventivo. Il lockdown è terminato invece a bordo della nave da crociera Mv Hondius, dove l’allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero.

In Europa il caso più grave è quello francese: una donna è in condizioni critiche con necessità di supporto respiratorio, mentre negli Stati Uniti sono 16 i passeggeri della nave Mv Hondius esposti al virus, tutti sotto controllo.

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