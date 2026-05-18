Il Comune di Ceriale ha assegnato i primi sei alloggi a canone moderato

Ceriale. “A Ceriale abbiamo raggiunto un traguardo importante: l’assegnazione dei primi sei alloggi a canone moderato”. Lo dichiara con soddisfazione Barbara De Stefano, assessore alle Politiche sociali del Comune di Ceriale.
Dopo aver visionato gli appartamenti, gli aventi diritto, individuati secondo l’ordine della graduatoria valida per un anno, hanno proceduto alla firma per l’assegnazione degli alloggi. Seguiranno, nel più breve tempo possibile, la consegna delle chiavi e la stipula dei contratti.