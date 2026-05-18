Interventi di efficientamento e riorganizzazione conclusi, riaperta la biblioteca di Lerici

Il Comune di Lerici comunica che la biblioteca civica “A. Doria” è ufficialmente riaperta al pubblico, terminati gli interventi di efficientamento dei locali e di riorganizzazione degli spazi e delle forniture finalizzati a migliorare la qualità dello stabile e dei servizi offerti. “Grazie al contributo ministeriale per il sostegno all’editoria libraria, la biblioteca ha ampliato significativamente il proprio patrimonio con l’acquisizione di circa 550 nuovi libri per adulti, selezionati tra novità editoriali, grandi classici e opere di saggistica contemporanea – si legge in una nota di Palazzo civico -. Tra le principali novità introdotte dal servizio bibliotecario l’utenza troverà il potenziamento della sezione poesia, pensata per valorizzare l’identità culturale di Lerici come Golfo dei Poeti, con testi di autori classici e contemporanei e un percorso tematico connesso al romanticismo inglese; la creazione della nuova sezione dedicata alla marineria, con volumi legati alla cartografia, ai miti e alle leggende del mare, alle tradizioni locali e alla cultura marinara, incluse pubblicazioni dedicate alla gastronomia marinara; l’ampliamento della saggistica psicologica, con opere dedicate alla psicologia e alla psicanalisi, attraverso contributi di autori, studiosi e medici che affrontano il tema da differenti prospettive scientifiche e culturali, e un sostanziale rafforzamento della sezione Kids, arricchita con oltre 150 nuove pubblicazioni, tra albi illustrati di ultima generazione, narrativa per ragazzi firmata da importanti autori e proposte editoriali innovative curate da illustratori e case editrici all’avanguardia”.

Sarà inoltre istituita una sezione dedicata al programma nazionale “Nati per Leggere”, di cui la biblioteca civica lericina è recentemente divenuta presidio. La nuova area accoglie titoli specificamente selezionati per la fascia d’età 0–6 anni, con l’obiettivo di promuovere la lettura fin dalla prima infanzia e sostenere le famiglie nel percorso educativo.

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