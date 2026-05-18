Invernizzi (FDI): “La Casa di Comunità di Savona non è una scatola vuota, ma un servizio fondamentale per i cittadini”

Savona. Sopralluogo a sorpresa questa mattina, 18 maggio, del consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Rocco Invernizzi alla Casa di Comunità di via Collodi a Savona. “Il presidio medico savonese è fondamentale per la città e i numeri ci danno ragione: solo oggi 100 pazienti per le vaccinazioni, 20 per ginecologia, un centinaio di prelievi e medicina generale con la presenta di un medico che visita quotidianamente i pazienti. La Casa di Comunità è tutt’altro che una scatola vuota come aveva affermato Jan Casella, consigliere regionale di Avs”, afferma Invernizzi che, con grande sorpresa, al momento del sopralluogo, ha trovato anche il consigliere regionale Roberto Arboscello.

“A differenza di quanto affermato da AVS, che ha effettuato un sopralluogo ad un orario non ordinario per le visite, la Casa di Comunità è un presidio nevralgico inserito nel programma di riforma sanitaria che abbiamo messo in atto grazie all’assessore regionale Massimo Nicolò e dalla Regione. Una scelta coraggiosa – sottolinea Invernizzi – in un’ottica diversa da quello che pensa Casella: un servizio sanitario pubblico ed efficiente all’interno di un piano che non è più “ospedalocentrico” ma di prossimità, ovvero più vicina al cittadino e soprattutto a chi ha bisogno di cure. Le Case di Comunità sono il principale avamposto dei servizi sanitari territoriali”. Lo stesso Rocco Invernizzi definisce “le Case di Comunità come strutture socio-sanitarie di prossimità introdotte dal Servizio Sanitario Nazionale per avvicinare i servizi di cura ai cittadini. Funzionano come poliambulatori pubblici in cui medici, infermieri e assistenti sociali collaborano in modo integrato, offrendo assistenza gratuita e continuativa per visite, esami, gestione delle malattie croniche e piccole urgenze”.

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