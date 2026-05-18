La nautica reclama spazi. Bucci: “Tutto fattibile se c’è volontà, anche in arsenale”. Peracchini: “Ci sono aree in disuso come Mardichi, ma chiedono cifre iperboliche”

La richiesta è unanime: alla nautica spezzina servono spazi. Il Golfo è tanto bello quanto operoso, ma ormai non esiste quasi più un tratto di costa libero da occupazioni o vincoli che consenta uno sviluppo adeguato del settore. In “Blue Design Summit”, che occuperà il Teatro Civico in questi giorni, il panel “Il Miglio Blu della Spezia: dove nasce la creatività Unesco” ha affrontato e approfondito il ruolo del territorio spezzino come polo internazionale del design nautico, con i protagonisti dei principali cantieri del distretto spezzino. Dal direttore operativo del Gruppo Valdettaro Alessio Donno al Chief Commercial Officer di Baglietto, Fabio Ermetto, passando per Marco Agnese, titolare di “Cantieri Navali La Spezia”, Ivan Polidoro, direttore di stabilimento di Riva – Ferretti Group fino a Paolo Bertetti, Chief Innovation Officer di Sanlorenzo Yacht: tutti loro chiedono un salto di qualità, promettendo idee e investimenti “in cambio” di aree e infrastrutture idonee. Non esattamente gli approdi più facili da ottenere in un territorio così bello ma anche fragile e povero di spazi. Una sessione moderata e condotta da Fabio Pozzo, giornalista de “La Stampa” che ha trovato poi nel presidente regionale Marco Bucci e nel sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini gli interlocutori ideali: “L’esigenza di spazi è fondamentale. Tutti ne abbiamo bisogno e crearli non è facile se non tombando come si è fatto a Genova e questa potrebbe essere una soluzione. Qualcun altro ha pensato anche all’ipotesi di buttare giù una collina… Di certo è giusto che le idee le mettano gli industriali. So che anche per l’arsenale come polo subacquea si sta parlando. Tutto è fattibile se c’è la volontà. La cultura fa il business e non il contrario anche perché fare un cantiere non è semplice ma certamente più redditizio di anni fa. Lavoriamo assieme per questo. Direi che questa grande filiera che abbiamo noi e nessun altro va mantenuta e per farlo l’amministrazione deve trovare persone che vogliono imparare quei lavori, quindi scuole, poi servono i finanziamenti, e ci vuole una parte legislativa e burocratica. E anche per avvicinare le persone e gli imprenditori di una fascia diversa da quella che già è presente nel Miglio Blu. E poi la possibilità di andare oltre la costruzione della barca pensando a tutti quei servizi legati al post vendita”.

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