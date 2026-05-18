La protesta dell’Usb: “Basta tagli e spese per la guerra, quei soldi sono dei lavoratori”

Genova. Sindacato Usb in piazza in tutta Italia per uno sciopero generale contro i tagli al sociale, le privatizzazioni ma anche contro il riarmo e il genocidio in Palestina proprio mentre le barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza questa mattina sono state nuovamente intercettate e assaltate in acque internazionali dalle forze militari israeliane.

“Questo è uno sciopero generale – spiega Sara Capaldini di Usb Liguria – che è stato chiamato contro l’economia di guerra, sia per denunciare la complicità del governo italiano nel genocidio in atto in Palestina mentre proprio in queste ore sta venendo attaccata la flottiglia, l’ennesimo gesto terrorista dello Stato genocida di Israele, ma soprattutto anche per rimarcare che tutti quei soldi che oggi vengono destinati alla guerra sono i soldi dei lavoratori e delle lavoratrici e li vogliamo investiti in sanità, in salari, in istruzione, in trasporti e non vogliamo essere complici invece di quelle che sono le guerre che non fanno gli interessi della classe lavoratrice”. Per l’Usb, inoltre, “le politiche repressive da parte del governo accantonano contemporaneamente il tema del lavoro e oggi siamo proprio in piazza per ribadire come debba stare insieme il tema del lavoro, dei finanziamenti al welfare e il tema della guerra, perché questi due aspetti non sono scindibili. Vediamo sempre di più che una parte dei nostri soldi vengono destinati alle armi, ai finanziamenti militari e alle grandi aziende belliche mentre noi non riusciamo più ad arrivare alla fine del mese”.

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