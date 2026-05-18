Meteo: cieli nuvolosi e qualche goccia di pioggia, ma da martedì si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato

Liguria. Un ultimo impulso instabile andrà ad interessare il Nord-Ovest Italiano nella giornata di oggi (18 maggio); dopodiché, a partire dalla giornata di martedì, si aprirà un lungo periodo stabile e soleggiato, dominato da una coriacea figura altopressoria sul bacino del Mediterraneo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata con cieli parzialmente nuvolosi nelle aree interne e molto nuvolosi sui settori costieri, in assenza di precipitazioni associate e con maggiori aperture sugli estremi di regione. Nel corso delle prime ore pomeridiane andranno a svilupparsi nuclei precipitativi sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione successiva alla Val Bormida ed entro sera ai versanti marittimi dell’Imperiese orientale e del Savonese Occidentale, accompagnati da colpi di tuono.

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