‘Santa’: spiaggia di Ghiaia, si completa il ripascimento

A Santa Margherita, nella spiaggia di località Ghiaia, ruspa al lavoro per completarne il ripascimento, spianando le “dune” di sabbia che attiravano la curiosità dei turisti. La spiaggia è interdetta alla balneazione fino al termine della stagione, fatto reso noto ai bagnanti con cartelli; ricordiamo che l’amministrazione comunale ha ricorso al Tar contro tale imposizione dovuta a sversamenti pregressi. La spiaggia potrà comunque essere utilizzata come solarium per prendere la tintarella.
Foto di Consuelo Pallavicini