Santo Stefano d’Aveto: l’intero territorio in festa per i 170 anni della Banda Musicale

Dal Complesso musicale di Santo Stefano d’Aveto

A Santo Stefano d’Aveto la musica diventa memoria, identità e futuro In un piccolo comune di montagna come Santo Stefano d’Aveto, dove il senso di comunità è ancora un valore autentico e profondamente vissuto, celebrare i 170 anni della Banda Musicale non significa soltanto ricordare una lunga storia associativa: significa rendere omaggio a una parte fondamentale dell’identità del paese, a un patrimonio umano e culturale che da generazioni accompagna la vita della comunità.

La Banda, qui, non è soltanto un gruppo musicale: è memoria collettiva, tradizione tramandata, scuola di vita, luogo di incontro e appartenenza. È il suono delle feste, dei momenti solenni, dei ricordi familiari; è il filo invisibile che unisce generazioni diverse e che continua a raccontare il profondo legame tra questo territorio e la musica.

Le celebrazioni per questo importante anniversario hanno registrato un grande successo di partecipazione e

coinvolgimento, confermando quanto forte e vivo sia questo legame.

Il programma si è aperto venerdì con l’inaugurazione della mostra fotografica, documentale e strumentale

itinerante, un’iniziativa che ha saputo trasformare il paese in un grande racconto diffuso della propria storia musicale. Determinante è stata la straordinaria adesione delle attività commerciali del capoluogo e dei paesini limitrofi, che hanno accolto con entusiasmo il progetto ospitando nelle loro vetrine strumenti antichi, spartiti storici, fotografie e documenti d’archivio. Un gesto semplice ma potente, che ha reso l’intera comunità protagonista di questa celebrazione, facendo uscire la storia della Banda dalle sue sedi tradizionali per portarla tra le persone, nelle strade e nei luoghi del quotidiano.

Domenica mattina, nel raccoglimento del Santuario, la Santa Messa celebrata da Don Emilio Nicolini ha

rappresentato uno dei momenti più intensi dell’intero anniversario. Un’occasione per ricordare con gratitudine

i bandisti “andati avanti”, coloro che hanno costruito, custodito e tramandato questa realtà nel corso dei

decenni, lasciando un’eredità che continua ancora oggi a vivere attraverso le nuove generazioni.

Il culmine delle celebrazioni si è poi svolto nel pomeriggio al Parco degli Alpini, dove un pubblico numeroso e partecipe ha assistito a un concerto che ha saputo unire tecnica, emozione e memoria.

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