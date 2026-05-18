Tari per le imprese agricole, Coldiretti Savona: “Dai Comuni regole uniformi”

Coldiretti Savona accoglie con favore la nota pubblicata da IFEL – la fondazione di ANCI che supporta i Comuni sulla fiscalità locale – in attuazione del protocollo d’intesa siglato tra Coldiretti e ANCI sul tema dell’applicazione della TARI alle imprese agricole.
Il documento chiarisce infatti che i rifiuti prodotti dalle imprese agricole, anche nell’ambito delle attività connesse, se classificati come rifiuti speciali, non devono essere assoggettati alla TARI, poiché smaltiti tramite gestori privati autorizzati e non attraverso il servizio pubblico comunale.