Tragedia alle Maldive, proseguono le ricerche degli speleosub di Dan Europe

Liguria. È iniziata questa mattina nelle acque dell’atollo di Vaavu la missione ad alto rischio dei tre sub finlandesi coordinati dall’associazione Dan Europe per cercare di individuare e recuperare i corpi degli italiani ancora intrappolati nella grotta “Devana Kandu” ad Alimathaa, alle Maldive.

Finora solo il cadavere di Gianluca Benedetti, padovano e operatore della barca Duke of York, è stato recuperato (era all’imbocco della grotta, la sua bombola era vuota) mentre ancora nel lungo tunnel sottomarino si trovano i corpi senza vita della docente genovese Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di due ricercatori piemontesi legati all’ateneo ligure e al dipartimento Distav, Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato.

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